Lindahl (LeoVegas): “Sostituire DigitalBits sulle maglie Inter? No, ma nel calcio…”

Niklas Lindahl, Chief Marketing Officer di LeoVegas, ha parlato della partnership con i nerazzurri tra presente e futuro

Niklas Lindahl, Chief Marketing Officer di LeoVegas, in un'intervista concessa a SempreInter.com ha negato - pur senza escluderla - la possibilità che la società svedese di gioco on-line, partner principale delle divise di allenamento e delle maglie pre-match dell'Inter in tutte le competizioni, possa sostituire DigitalBits nel ruolo di main sponsor nerazzurro: "Il calcio e le voci vanno di pari passo. Ma posso solo dire questo: al momento siamo molto contenti della posizione che abbiamo all'interno del club; la nostra collaborazione e ne vediamo gli effetti. Non abbiamo piani attivi per sostituire DigitalBits in questo momento. Ma nel calcio non sai mai cosa riserva il futuro. Quindi non posso confermare o negare, posso solo dire che siamo molto contenti di dove siamo adesso come partner".

"Siamo molto contenti del momento in cui ci troviamo con l'Inter, abbiamo una collaborazione piuttosto massiccia con loro, abbiamo due partnership, la parte dell'infotainment e la parte del kit di allenamento. Quindi, come ho detto, al momento siamo molto soddisfatti della posizione che abbiamo e stiamo cercando di utilizzare e implementare tutte le risorse che abbiamo incluso in questa partnership, assicurandoci che entrambe le parti ottengano un buon ritorno su questa collaborazione. Per quanto riguarda il futuro, la mia ambizione personale è che entrambi cresciamo: l'Inter come club e LeoVegas.News come partner solido e affidabile".

"Ho avuto il piacere di vedere l'Inter molto spesso in questa stagione a San Siro, anche contro il Porto quando ha vinto e quando ha pareggiato contro il Benfica qualificandosi per le semifinali di Champions League. Ho visto i giocatori allenarsi, li ho conosciuti di persona, ho parlato con loro. Hanno una grande mentalità e una grande voglia di vincere. E sappiamo che prestazioni offrono quando vengono messi alla prova contro le squadre più forti. Fino a che punto penso che possa arrivare l'Inter in Champions League? Sono stato cresciuto così, se fai qualcosa lo fai per vincere. Non vedo perché l'Inter non possa vincere la Champions League. Abbiamo una grande squadra, abbiamo giocatori forti, sono disciplinati e determinati. Penso che possano vincere tutto".