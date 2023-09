Ponciroli: “Inter, mercato da 9: ecco perché. I voti a Milan, Juve e Roma con Lukaku”

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale, Fabrizio Ponciroli è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Ecco le sue parole sul mercato dell’Inter e non soltanto: “La Roma è da 8, perché oltre a Lukaku è arrivato un grande centrocampista come Aouar. Il finale del mercato ha salvato la Roma, siamo in Italia, siamo passionali e l’arrivo di Lukaku sposta completamente il voto, perché se sta bene è un attaccante straordinario. Il Milan merita il 9, perché rivoluzionare in questa maniera una squadra con una cessione come quelli di Tonali con giocatori futuribili va premiato. È sicuramente rischioso ma voglio premiare questa voglia di rischiare, mi sembra funzionale al progetto.

Il Napoli merita 7.5, tendente all’otto. Il post Scudetto è difficile per tutti, specialmente per chi non vinceva da così tanto. Lo hanno gestito bene e ha fatto il mercato che doveva fare, il capolavoro è aver tenuto Osimhen. La Lazio è da 5, è un mercato insufficiente perché non hanno sostituito Milinkovic-Savic e in attacco non ci siamo. Non puoi pensare che Immobile risolva sempre tutto, le alternative non sono di valore e credo sia un mercato che potrà causare problemi a Sarri. La Lazio deve fare la Champions, mi sarei aspettato qualcosa di più.