"Come ho vissuto la finale? Male la notte. Poi, però, è sopraggiunta la razionalità. Dovevamo essere spazzati via e invece abbiamo rischiato di vincerla. C'è grosso rammarico, ma non è bruttissima come è capitato altre volte. Mi ha fatto più male nel 1967, quando eravamo convinti di vincere la Coppa dei Campioni per il terzo anno consecutivo. Mi è passata, sono già proiettato sulla campagna acquisti. Chi vorrei all'Inter? O Milinkovic-Savic o Frattesi. Non so cosa si realizzerà, ma uno così in mezzo al campo non sarebbe male".