Dopo dieci minuti per una sceneggiata venne cacciato e dovemmo fare la semifinale di ritorno con un uomo in meno come lui. Nonostante quello siamo andati in finale e poi abbiamo vinto. Ma lui era un giocatore meraviglioso. Che diventasse così bravo come allenatore non me lo immaginavo e invece da interista, quando il Bologna è venuto a San Siro e abbiamo pareggiato, ho ammirato una squadra che ha giocato benissimo, con diversi giocatori, uno in particolare, Zirkzee, abbastanza significativo".