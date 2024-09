"Il processo di crescita del Napoli è evidente da quando è arrivato Conte. Una crescita arrivata sia dalla sconfitta di Verona che, naturalmente, dalle prestazioni e dalla vittorie successive. Successi arrivati in partite dove comunque il Napoli aveva concesso occasioni agli avversari ed a mio avviso questo rappresenta un modo per Conte di lavorare sulle cose da migliorare ma con la tranquillità di un filotto di successi ottenuti, allentando la pressione accumulatasi dopo Verona. In prospettiva vedo il Napoli subito dopo l’Inter per la lotta Scudetto anche se al momento anche le big stanno avendo alti e bassi, proprio come l’Inter tra pari in Champions e derby perso. E non avere l’impegno settimanale può rappresentare un vero vantaggio per gli azzurri".