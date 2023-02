Porto, ora è allarme infortuni: Conceiçao perde altri due giocatori. Con l’Inter…

In casa Porto si allunga la lista degli infortunati. Il tecnico perde altri due giocatori per infortunio

In casa Porto si allunga la lista degli infortunati. Nel corso della gara contro lo Sporting Lisbona, Galeno e Uribe sono usciti anzitempo per un problema muscolare. Entrambi i giocatori hanno riportato lo stesso tipo di infortunio muscolare: una micro lesione all'adduttore della coscia sinistra.

Una brutta notizia per Sergio Conceiçao a una settimana dall'andata degli ottavi di Champions League contro l'Inter. In questo momento il Porto ha in infermerie ben otto giocatori: Galeno, Uribe, Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Veron ed Evanilson. La speranza del tecnico è di recuperare almeno Otávio ed Evanilson per la trasferta di Milano.