Porto, Gruijic: “Inter forte, ma li abbiamo studiati. C’è fiducia nel risultato”

Marko Grujic , centrocampista del Porto , ha presentato in conferenza stampa la gara di Champions League tra la squadra di Sergio Conceicao e l'Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di FCINTER1908.IT al Meazza: "Abbiamo già vinto in trasferta, ma teniamo i piedi per terra. Domani affrontiamo una grande squadra, cercheremo di giocare una buona partita. Non sappiamo come andrà, ma daremo il nostro meglio e vogliamo seguire i princìpi che abbiamo studiato".

"Noi siamo forti come squadra, non come individualità. Anche senza giocatori importanti, dobbiamo continuare a giocare col nostro stile, con alta intensità e con fiducia quando abbiamo la palla tra i piedi. Chi andrà in campo dovrà dare il meglio. Non sappiamo chi giocherà domani, non è nostra decisione e non ci pensiamo. Abbiamo comunque buone posizioni a centrocampo, mi conosco bene con Uribe e con gli altri".