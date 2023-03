Porto, Grujic: “Siamo delusi. Abbiamo avuto paura di attaccare in tanti. Non riesco a…”

Al termine di Porto-Inter, Marko Grujic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Eleven Sports. Il centrocampista è deluso per l'eliminazione: "È stata molto dura, fa ancora male. Siamo delusi. Siamo stati la squadra migliore nel secondo tempo, abbiamo avuto più possesso palla, più occasioni, non riesco ancora a credere che la palla non sia entrata".