Porto-Inter, chi al fianco di Lautaro? CdS: “Affidandosi alle ultime sensazioni…”

In vista della sfida contro il Porto, Simone Inzaghi deve fare i conti con un attacco che non gira: se Lautaro , nonostante il rigore sbagliato, è certo di una maglia da titolare anche per il rendimento più che positivo nel 2023, c'è ancora un dubbio su chi sarà la spalla del Toro:

"Se Dzeko fosse quello di un paio di mesi fa, non ci sarebbero dubbi sul posto in panchina per l’attaccante belga. Ma la luce del bosniaco è spenta da tempo. E, seppur entrando solo nel finale, contro lo Spezia, ha finito per sprofondare anche lui. Insomma, ad oggi, la bilancia non pende dalla parte di nessuno. Qualcosa si capirà tra oggi e domani. Affidandosi alle sensazioni, il fatto che il Porto debba attaccare per rimontare dovrebbe aprire spazi invitanti per l’Inter, e quindi anche per Lukaku. Potrebbe davvero essere la sua partita, quindi. Qualora andasse nuovamente male, però, l’ennesima occasione sprecata avrà un peso per le decisioni finali", assicura il Corriere dello Sport.