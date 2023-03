Porto-Inter: Sky, DAZN, Mediaset o Amazon? Dove vederla in tv e streaming

Ritorno degli ottavi di Champions League: nerazzurri in campo a Oporto martedì 14 alle 21:00 (ora italiana)

Porto-Inter si disputerà martedì 14 marzo alle 21 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

PORTO-INTER, DOVE VEDERLA IN STREAMING

La gara verrà trasmessa anche su Sky Sport. Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.