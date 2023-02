Porto, Uribe: “Inter grande avversario. In casa dobbiamo imporre il nostro gioco”

Nonostante la sconfitta rimediata a San Siro, il Porto ha fiducia in vista del ritorno al Do Dragão. Intervistato dalla ESPN, Matheus Uribe analizza la gara contro l'Inter e si dice fiducioso: "Il risultato non è stato quello che ci aspettavamo perché siamo venuti a Milano cercando una vittoria, che sarebbe stata una grande vittoria fuori casa. Abbiamo affrontato un grande avversario e sapevamo che non sarebbe stato facile. Hanno giocatori con molta esperienza e grande forza offensiva. Abbiamo mostrato qualità, volontà e carattere. Abbiamo pressato forte, abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio e quando toccava a noi difendere lo abbiamo fatto nel migliore dei modi".