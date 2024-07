Nella partita degli ottavi tra Portogallo e Francia Deschamps preferisce Muani a Thuram: il calciatore del PSG ha vinto il ballottaggio con l'interista che si accomoda inizialmente in panchina e ci sarà lui accanto a Mbappé. Deschamps ha dovuto anche fare a meno di Rabiot, out per squalifica e al suo posto ci sarà Camavinga. Ancora una panchina per Pavard. C'è invece Cristiano Ronaldo nella nazionale portoghese, il ct ha confermato lo stesso undici iniziale della partita degli ottavi e c'è anche l'ex Inter Cancelo tra i suoi uomini.