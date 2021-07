TS: “Inter, possibile rescissione per Nainggolan e Vidal. Per Sanchez…”

I tre nerazzurri sono pesantissimi a livello di bilancio: quale soluzione trovare per abbassare il monte ingaggi?

Uno dei diktat imposto da Suning per quanto riguarda il mercato è quello legato al taglio del monte ingaggi, attualmente insostenibile. Negli anni sono stati infatti acquistati profili molto pesanti che hanno dato poco contributo in campo e che hanno solamente aumentato il costo del lavoro come Radja Nainggolan e Arturo Vidal. Per i due, infatti, spiega Tuttosport, vista la difficoltà nel trovare acquirenti, si apre la possibilità di una rescissione del contratto. "Per Sanchez, invece, c’è la possibilità di una spalmatura dello stipendio con allungamento del contratto. L’attaccante cileno è sicuramente quello che ha dato le risposte più convincenti", spiega il quotidiano.