Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Lecce-Napoli, Rudi Garcia, allenatore azzurro, ha commentato così la grande prestazione dei suoi al Via del Mare e la vittoria per 4-0:

"Siamo partiti forte, sono contento che il gol sia arrivato su una punizione laterale, perché il mio staff ha lavorato bene: avevano individuato che andava calciato così per far gol. Sono contento perché ha segnato Ostigard, che è un giocatore che ha l'anima collettiva: sta facendo molto bene, sono contento per lui. Osimhen è entrato con freschezza, ha fatto un gol importante. Gaetano ha esordito e ha segnato".