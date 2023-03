Prandelli: “Champions? Sarà bagarre fino alla fine. L’Inter deve assolutamente vincere”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cesare Prandelli ha detto la sua sulla corsa alla qualificazione alla prossima Champions

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cesare Prandelli ha detto la sua sulla corsa alla qualificazione alla prossima Champions League:

«Un posto in Champions è del Napoli, che di fatto ha già vinto il campionato, e per gli altri tre sarà bagarre fino all’ultima giornata. Ma Lazio, Inter e Milan hanno qualcosa in più della Roma. L’Atalanta può diventare la mina vagante, della squadra di Gasperini mi piace un sacco Hojlund. E poi occhio alla Juventus, penalizzata ma anche lanciata».

Allegri ha detto: “Arrivare tra le prime quattro nonostante il -15 varrebbe come tre scudetti”. Concorda? — «Se non vale come uno scudetto, poco ci manca. Sarebbe una grandissima impresa, però non è una cosa impossibile. Ve lo dico io che, nel 2006-07, non mi sono qualificato in Champions con la Fiorentina per una manciata di punti nonostante una penalizzazione di 19 punti, strada facendo ridotta a 15. La stangata toglie pressioni ai bianconeri, che adesso non hanno più obblighi. Allegri per la rimonta potrà sfruttare anche uno dei tridenti più forti d’Europa sulla carta: Di Maria-Vlahovic-Chiesa è un trio pazzesco. Per la Juventus l’impresa Champions è possibile, a patto di vincere tutti gli scontri diretti. A partire da quello di oggi contro la Roma».

La Lazio ha battuto il Napoli capolista venerdì: sorpreso? — «Non più di tanto. Il Napoli non può vincerle tutte e la Lazio è una delle formazioni più difficili da affrontare. La squadra di Sarri ha una identità tattica precisa e questa qualità, abbinata ai gol di un bomber come Immobile, può fare la differenza nella lotta per i primi quattro posti».

Il Milan, invece, si è rifermato: ko a Firenze. — «Una brutta frenata dopo un periodo positivo. Vedremo come sarà la reazione della squadra di Pioli. I rossoneri hanno trovato una grande Fiorentina, abile a verticalizzare».

L’Inter, che ha già sprecato parecchio con le provinciali, oggi ospita il Lecce: sensazioni? — «I nerazzurri devono vincere assolutamente. Altrimenti diventa tutto più complicato. Non tanto per una questione di punti, che sono ancora molti, bensì a livello psicologico. Non vincere rinnoverebbe polemiche, mugugni, insicurezze. Spesso le squadre vivono su una sottile linea psicologica. Potenzialmente l’Inter è una delle più forti del campionato, ma a volte sembra incartarsi da sola. Occhio al Lecce: è una squadra interessante, il d.s. Corvino è una garanzia con i giovani».