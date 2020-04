Prandelli: “Non si può passare dal cimitero allo stadio in un giorno. La gente…”

“Come mi immagino la ripartenza? Non lo so, e non conta molto come la veda io. Dobbiamo tenere conto di quello che c’è là fuori. Bisogna lasciar decantare lutto e dolore. Ci vuole rispetto per chi ha sofferto, non si può passare dal cimitero allo stadio in un giorno. Non devono essere pronti solo i calciatori, devono esserlo anche gli appassionati. Il calcio viene dopo, prima ci sono le soluzioni per la gente”.

Intervistato da Il Piccolo, l’ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha risposto così alla domanda sulla ripresa del campionato. L’emergenza Coronavirus non è ancora arginata ma il mondo del pallone sta già pensando a come ripartire, innescando già qualche polemica di troppo.