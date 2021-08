TS – Inter, il preferito di Inzaghi per la destra è un suo pupillo della Lazio

I nerazzurri continuano a cercare un esterno destro che possa sostituire Hakimi: il tecnico avrebbe fatto un nome

L'esterno destra rimane la priorità del mercato in entrata dell'Inter: il più vicino è Nahitan Nandez, ma nel frattempo non vengono abbandonate le piste che porta a Dumfries e a Bellerin. Il preferito di Inzaghi, tuttavia, sarebbe un altro, come scrive Tuttosport: "L'obiettivo è chiudere per Nahitan Nandez e poi regalare anche uno specialista nel ruolo a Simone Inzaghi . L'uruguaiano può essere uno straordinario jolly e temporaneamente adattarsi come esterno destro a tutta fascia, ma per sostituire Hakimi ci vuole però ben altro, ovvero un cursore di gamba. Non a caso il preferito dell'allenatore è Manuel Lazzari, al momento blindatissimo dalla Lazio".