Paramount, c’era accordo col Chelsea ma la Premier League dice no

"Si pensa che i colloqui con Paramount Plus fossero in una fase avanzata. Il servizio di streaming internazionale ha recentemente stretto un accordo con l'Inter e gli italiani hanno sfoggiato il loro logo sulle maglie per la finale di Champions League con il Manchester City. Ma i dirigenti della Premier League, senza dubbio cauti nel turbare aziende del calibro di Sky Sports e BT Sport, si sono rifiutati di concedere il permesso al Chelsea nonostante il fatto che Paramount Plus non sia un vero e proprio concorrente diretto", conclude il sito.