Premio Gentleman Fair Play, tutto pronto per l’edizione 28: l’elenco delle nomination

Nel corso della serata, che si terrà anche in questa occasione nella splendida cornice della caserma della Scuola Militare Teulié verrà consegnato il premio Speciale Gentleman CONI Lombardia Awards alla squadra rivelazione dell'Ac Monza. Un premio che sarà ritirato dall'Amministratore delegato Adriano Galliani in persona. Ma non sarà l'unico premio per la società rilanciata nel grande calcio da Silvio Berlusconi. Da un dirigente a un altro, da un Amministratore delegato ad un altro, a Beppe Marotta che verrà premiato, in collaborazione con il CONI Lombardia, come Dirigente dell'anno 2022/2023.

Gentleman di Platino alla carriera per il mai dimenticato capitano del Milan, Franco Baresi.

Spazio anche alla Serie B, con il Premio Gentleman Pier Mario Morosini, organizzato con il sostegno della Lega Serie B e del suo presidente Mauro Balata. Premio vinto da Leonardo Pavoletti. L'attaccante del Cagliari che ha regalato l'ennesima promozione nella massima serie a Claudio Ranieri è stato il giocatore prescelto per i valori che incarna, quelli che rappresentavano in campo Moro.

Premio speciale Gentleman Lega Pro alla giovanissima calciatrice Asia Confortino della Pro Patria che infortunatasi in campo si è rifiutata, in ospedale, di farsi tagliare la maglietta del Suo amato Club. Lezione per tanti! Premio Gentleman vuol dire anche Solidarietà a favore dell'Associazione In campo con il Cuore e con una speciale asta su Ebay "Meet and greet" con Javier Zanetti per sostenere la Fondazione Pupi (www.ebay.it//itm/305122335923).

