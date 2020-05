Presidente Liga: “Più pericoloso andare in farmacia che allenarsi: la migliore soluzione…”

Il presidente della Liga Javier Tebas ha fatto discutere con un’affermazione volta a giustificare la riapertura del calcio in Spagna: “È più pericoloso andare in farmacia che allenarsi”. Parlando con la stampa iberica, Tebas ha spiegato che il “protocollo approvato dal Ministero della Salute è uno dei più sofisticati ed è riconosciuto in tutta Europa. Stiamo prendendo molte precauzioni per riprendere a giocare a calcio in modo sicuro e controllato. E non c’è dubbio che lo faremo”. Sui dubbi espressi da alcuni club per l’emergenza coronavirus non ancora superata. “Occorre una soluzione per garantire l’equità e l’integrità della competizione, e la migliore è concludere il campionato”.

