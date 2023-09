Preziosi: “Gasperini? All’Inter non gli hanno dato tempo e modo di lavorare”

L'ex presidente del Genoa parla così del suo allenatore in rossoblu: "Ingiudicabile in nerazzurro. Più invecchia, più migliora"

Enrico Preziosi, intervistato da Tuttosport, ha parlato dei suoi ex allenatori e calciatori ai tempi della sua presidenza al Genoa. Inevitabile un commento su Gian Piero Gasperini: "Gasp è come un vino pregiato: più invecchia, più migliora. Ha portato l'Atalanta in Europa 7 volte. Sono risultati straordinari e sfido chiunque a dire il contrario. Parliamo di un allenatore avanti a tutti di 15 anni. Al Genoa ai tempi eravamo gli unici a giocare a 3, adesso lo fanno tutti e tantissimi tecnici anche più celebri l'hanno copiato. Mi faccia dire una cosa…Gian Piero è un allenatore super, da top club senza nulla togliere all'Atalanta.