Inter, prima da titolare per Vecino: chance da non sprecare. Lo scorso anno…

Il centrocampista uruguaiano sarà in campo dal primo minuto contro il Bologna al fianco di Brozovic e Barella

Novità nella formazione dell'Inter che tra pochi minuti affronterà il Bologna: Simone Inzaghi ha scelto di schierare dal primo minuto Matias Vecino. Per il centrocampista uruguaiano, che giocherà al fianco di Brozovic e Barella in mezzo al campo, si tratta della prima uscita da titolare in stagione. Un'occasione da non sprecare per l'ex Fiorentina, rimasto a Milano su precisa indicazione del neo tecnico nerazzurro e deciso a ripagare a fiducia e a mettersi definitivamente alle spalle il periodo buio dovuto ai tanti infortuni. La scorsa stagione, infatti, Vecino giocò solamente tre partite da titolare, contro Sampdoria, Roma e Udinese, a campionato già vinto.