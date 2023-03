Primavera, anticipi e posticipi delle prossime giornate: gli impegni dell’Inter

La Lega di Serie A ha reso noto il programma delle gare previste dalla decima alla dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera. L'Inter di Cristian Chivu, che nell'ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro la Roma, affronterà in trasferta il Frosinone (sabato 15 aprile, ore 11), la Juventus in casa (venerdì 21 aprile, ore 18) e l'Udinese di nuovo in trasferta (domenica 30 aprile, ore 15).