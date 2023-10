I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta in Youth League, riprendono il proprio cammino in campionato

L'Inter Primavera, reduce dalla sconfitta in Youth League contro il Salisburgo (primo ko stagionale), riprende il proprio cammino in campionato, dove è prima in classifica al pari del Milan e ancora imbattuta: avversario di turno, il Bologna.