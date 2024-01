Primavera, si chiude il girone di andata: la designazione arbitrale di Juventus-Inter

Diciassettesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu, impegnati in trasferta contro i bianconeri

Ultima giornata del girone di andata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, già matematicamente campione d'inverno e ancora imbattuta, ma reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, affronta in trasferta la Juventus di Montero. Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 14 gennaio alle ore 11 a Vinovo, sarà diretta da Roberto Lovison della sezione arbitrale di Padova, coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Matteo Cadorna di Catania.