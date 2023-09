Inter Primavera, mano pesante del Giudice Sportivo: 3 giornate di squalifica per Stankovic

Mano pesantissima del Giudice Sportivo nei confronti di Aleksandar Stankovic: il centrocampista e capitano dell'Inter Primavera, espulso per un fallo di reazione nei minuti finali del match disputato sabato pomeriggio contro il Cagliari ( terminato con il punteggio di 1-1 ), è stato squalificato per ben 3 giornate.

Questa la motivazione: "Squalifica per tre giornate effettive di gara per avere, al 46° del secondo tempo, in reazione ad un contrasto di giuoco, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria". Stankovic, quindi, salterà le sfide contro Fiorentina, Frosinone e Torino, e tornerà a disposizione di Chivu (per quanto riguarda il campionato) solamente a inizio ottobre.