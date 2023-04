Primavera, Inter in trasferta sul campo dell’Udinese: la designazione arbitrale

L'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo di misura di settimana scorsa contro la Juventus firmato Owusu, è pronta per tornare in campo: la Primavera nerazzurra sarà di scena in trasferta contro l'Udinese, gara valevole per la ventinovesima giornata di campionato. Per Esposito e compagni una delle ultime occasioni per sperare ancora di agganciare la zona playoff, attualmente distante 7 punti.