Primavera, i verdetti della stagione: Lecce primo, rimpianti Inter, retrocede il Napoli

Si è chiusa oggi la regular season del campionato Primavera, con l'ultima giornata che ha sancito gli ultimi verdetti. Al primo posto troviamo il Lecce, che era già certo di un posto in semifinale scudetto: insieme ai salentini avanza il Torino, che chiude in seconda posizione con gli stessi punti della Fiorentina, ma termina davanti grazie agli scontri diretti. I viola dovranno quindi disputare i playoff contro la Roma, così come dovranno fare Sassuolo e Juventus. L'Inter campione in carica aggancia i giallorossi tra mille rimpianti, ma gli scontri diretti condannano i ragazzi di Chiuv. Dopo Cesena e Udinese, retrocede in Primavera 2 anche il Napoli: festeggia l'Atalanta, che si salva all'ultimo respiro.