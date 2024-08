Ultimo test pre campionato per l'Inter, che domani affronta a Stamford Bridge il Chelsea. Un test di prestigio per i nerazzurri che, con ogni probabilità, ritroveranno Lautaro Martinez: il capitano è pronto a mettere nelle gambe i primi minuti in vista dell'esordio ufficiale contro il Genoa. Così scrive il Corriere dello Sport: "Domani l'Inter sosterrà l'ultimo test della sua pre-stagione, affrontando, nella cornice di Stamford Bridge, il Chelsea di Enzo Maresca. Lautaro Martinez sarà dei convocati e, con ottime probabilità, troverà i suoi primi minuti in campo post vacanze.

Chi, invece, rischia di non partire è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ieri ha svolto lavoro personalizzato e non si è allenato assieme al resto del gruppo durante la seduta al 'BPer Training Centre' di Appiano Gentile. Al momento, la parola chiave è precauzione: Calhanoglu ha subito un affaticamento muscolare che non desta grandi preoccupazioni, ma per cui è consigliabile non rischiare e non forzare. Simone Inzaghi, nella giornata di oggi, deciderà se far partire il suo numero 20 per Londra. Nel caso in cui la valigia restasse sul letto, il turco si allenerebbe in solitaria alla Pinetina, provando il recupero pieno per la prima di campionato del 17 agosto.