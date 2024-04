In caso di vittoria dei nerazzurri, la squadra di Inzaghi conquisterebbe matematicamente lo scudetto e seconda stella

Lunedì sera a San Siro si affronteranno Milan e Inter. In caso di vittoria dei nerazzurri, la squadra di Inzaghi conquisterebbe matematicamente lo scudetto .

"Quella di lunedì sera sarà la sfida numero 180 in Serie A tra Inter e Milan: i nerazzurri sono avanti con 69 vittorie, contro le 54 dei rossoneri. Completano il quadro 56 pareggi. L'Inter è la squadra che ha battuto più volte in campionato il Milan ed è anche quella a cui ha segnato più gol. L’Inter arriva da uno straordinario filotto nei match giocati contro i rossoneri: ha vinto gli ultimi cinque derby contro il Milan tra tutte le competizioni, già striscia record per i nerazzurri", riporta Inter.it.