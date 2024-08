Due giorni dopo il debutto in campionato, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza le prestazioni di Inter e Milan rispettivamente contro Genoa e Torino. Entrambe le milanesi hanno mostrato qualche crepa in difesa. "Giudicare un film dalla prima scena è poco serio, ma commentare la prima scena non è peccato. E allora partiamo da un dato oggettivo: negli ultimi 20 anni due sole volte le milanesi hanno subito 4 gol al debutto in campionato (nel 2004-05 e nel 2016-17). La prima uscita di Inter e Milan ha lasciato la stessa sensazione di vulnerabilità difensiva che merita attenuanti generiche: le ruggini d’inizio stagione, i carichi di lavoro estivi, il rientro ritardato dei nazionali, le assenze... Tutto concesso, ma c’è dell’altro. La tenuta difensiva è stata il vero punto di forza dell’Inter bistellata, più ancora della mediana d’oro e dei gol di Lautaro".

"È stata la base di tutto. Il secondo gol in campionato, Sommer lo subì alla 6a giornata. Riuscire a trovare la porta nerazzurra era diventata una fatica proverbiale, come l’ago nel pagliaio. I gol di Marassi sono stati regali di Sommer e Bisseck, vero, ma sabato il Genoa di Messias e Vitinha, non esattamente Haaland e CR7, ha tirato 7 volte tra i pali. Anomalo per la miglior difesa del campionato scorso. Cos’è successo? Il giovane Bisseck, in crescita impetuosa, deve maturare l’attenzione feroce che serve in area, più che in fascia".