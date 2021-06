In Danimarca tanto riserbo su Eriksen: niente bollettini medici e i giornalisti…

Non sono previste comunicazione ufficiali da parte dell'ospedale che ha preso in cura l'interista. Tutto passerà dalla Federcalcio danese

Basso profilo, tranquillità e massimo rispetto della privacy. Così i media danesi stanno cercando di vivere quanto accaduto a Christian Eriksen e di raccontarlo a lettori e telespettatori. Lo spiegano a Skysport, con vicinanza ma grande riserbo si parla in queste ore del malore che ha rischiato di far perdere la vita al centrocampista dell'Inter .

Al momento è ricoverato ancora in ospedale e si sta sottoponendo agli esami approfonditi che servono a dare una spiegazione a quanto successo. Solo pochi giornalisti arrivati sotto l'ospedale per le riprese, ma nessun affollamento, è una questione sulla quale si continua a tenere grande riservatezza. Rispetto a quanto sarebbe accaduto in Italia non ci sono stati bollettini medici ufficiali e non ce ne saranno. Quindi non verranno date indicazioni su quanto risulterà dai test ai quali si sta sottoponendo il giocatore. Tutto passa dalla federazione danese che dà le comunicazioni ufficiali. Domani dovrebbe essere dimesso dall'ospedale.