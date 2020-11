Libero – Inter, il progetto cola a picco. Decisioni ostinate e cieche: Conte si gioca faccia e panchina

“L’Inter, o per lo meno una squadra con la maglia nerazzurra sul prato del Meazza, cola a picco di fronte al Real Madrid e con sé porta a fondo il progetto-Conte“. Il quotidiano Libero evidenzia la prova molto negativa dei nerazzurri contro il Real Madrid, con un dominio “sia tecnico che psicologico” dei Blancos.

L’analisi, nell’edizione odierna, prosegue: “L’Inter di Conte d’un tratto non esiste più. Non solo non migliora ma di certo è nettamente peggiorata rispetto ad un anno fa. A tradire sono le decisioni ostinate e cieche del tecnico, dal 3-5-2 che fa acqua da inizio stagione agli uomini scelti sul mercato e poi schierati nonostante facciano più danni della grandine. […] Un’Inter con zero furore, lenta, mal messa, con due mezzali larghe, un finto trequartista (Barella?) che vaga per il campo e un grande vuoto al centro davanti alla difesa. Non può esserci sempre Lukaku a ribaltare le sorti, soprattutto quando il livello degli avversari si alza. In più, è svanito il fuoco che aveva contraddistinto la prima Inter di Conte, rispolverata solo nell’agosto dell’Europa League. L’impressione è che il tecnico non abbia fiducia nel suo stesso lavoro, stando al linguaggio del corpo a bordo campo, a immagine e somiglianza della sua Inter fallimentare“.

Dito puntato contro Arturo Vidal, ancora una volta protagonista in negativo: “Dopo le papere con il ’Gladbach e lo stesso Real all’andata, si fa espellere per proteste al 33’ lasciando l’Inter sotto di un uomo oltre che di un gol“.

Secondo Libero, Antonio Conte è a rischio esonero: “Con il Sassuolo, sabato, si gioca la faccia e forse anche la panchina, con il ’Glabdach (che comanda a 8 punti dopo il 4-0 allo Shakthar) l’1 dicembre si giocherà le residue e flebili speranze di qualificazione, sperando che il Real faccia filotto e in un miracolo in stile-Atalanta di un anno fa“.