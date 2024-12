Dazn lancia una nuova promozione per tutti i nuovi clienti: la Serie A a sconto per tre mesi

Dazn lancia una nuova promozione per tutti i nuovi clienti: la Serie A a sconto per tre mesi . I tifosi interessati potranno abbonarsi al piano Standard al prezzo esclusivo di 5,99 euro al mese per tre mesi , senza vincolo. Dopo i tre mesi di visione scontata il prezzo indicato si adeguerà a quello di listino, pari a 44,99 euro al mese . L’offerta si potrà sottoscrivere fino a domenica 8 dicembre 2024 .

La promozione, come detto, si rinnoverà dopo il periodo di tre mesi al prezzo di listino, salvo disdetta. L’offerta di DAZN è accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal ed è attivabile solamente dalla mail che la piattaforma streaming sta inviando in queste ore (non dall’APP). Il piano Standard permette di registrare fino a sei dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.