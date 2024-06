Scadrà il 30 giugno 2025 il vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti a partire dal primo luglio 2023. Le parole del presidente della Lega Calcio

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un provvedimento che proroga al 30 giugno 2025 il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma del primo luglio 2023. In merito, arriva dalla Lega Calcio Serie A, il commento del presidente Lorenzo Casini.