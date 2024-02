Nessun tesserato della Lazio ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. La direzione arbitrale di Maresca non è piaciuta al club biancoceleste, che in segno di protesta non permetterà al tecnico Maurizio Sarri né a giocatori o dirigenti di parlare ai giornalisti e alle tv. "Nessuna dichiarazione a commento della gara", è quanto trapela dal club.

Tra gli episodi incriminati, il rigore invocato e non concesso per fallo su Isaksen a fine primo tempo, e la mancata ammonizione a Fabbian, che avrebbe portato all'espulsione del centrocampista. Non è la prima volta che la Lazio indice il silenzio stampa in questa stagione: era successo anche a settembre dopo la contestata sconfitta contro la Juventus.