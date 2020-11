Protti: “Ero molto vicino all’Inter, c’era l’accordo. Ma il contratto non fu depositato perché…”

Intervistato dal sito SuperNews, Igor Protti, ex attaccante di Bari e Livorno, ha svelato un retroscena di mercato relativo a un suo mancato passaggio all’Inter:

“L’anno successivo alla retrocessione con il Bari ci fu il mio passaggio alla Lazio. E’ vero, ero molto vicino all’Inter: avevamo raggiunto un accordo, ma il contratto sarebbe stato depositato solo dopo la cessione di Zamorano che in quella stagione non aveva fatto benissimo. La sua cessione non avvenne, Zamorano restò all’Inter e io andai alla Lazio“.

(Fonte: SuperNews)