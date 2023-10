Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani: "Le assenze sono ancora molto pesanti per la Roma, mentre l'Inter ha tanti ricambi validi. Questa è la diferenza in questa partita. La Roma ha quattro giocatori che sono fermi da troppo tempo, Smalling su tutti. L'Inter ha la rosa più forte di tutte le altre".