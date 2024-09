Le parole del giocatore rossonero dopo la sconfitta per tre a uno subita in casa a San Siro contro il Liverpool

Dalla delusione e dalla contestazione dei tifosi è partito Pulisic, su Skysport, per parlare della sconfitta per tre a uno in Champions del Milancontro il Liverpool. «Parliamo per cominciare della delusione dei sostenitori rossoneri? Brutto risultato per noi dobbiamo trovare delle soluzioni, dobbiamo migliorare e vincere le partite. In certi momenti l'energia l'abbiamo avuta», ha sottolineato il giocatore rossonero.