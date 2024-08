Ultima amichevole pre campionato per l'Inter, che oggi affronta a Stamford Bridge il Chelsea. Un test importante per Simone Inzaghi, prove generali in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa, in programma tra meno di una settimana. Al rientro, come scrive il Corriere dello Sport, si farà il punto sugli infortunati: "Chi è partito per l'Inghilterra rientrerà già stasera in Italia, subito dopo la partita, e domani inizierà l'avvicinamento all'esordio di sabato in Liguria. Nei primissimi giorni della prossima settimana verrà fatto un punto su tutti gli infortunati.