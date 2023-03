Torna “Un sorriso per Pupi – 21 anni insieme”: a San Siro l’evento solidale

Serata di festa, lunedì 6 marzo, per la Fondazione Pupi Onlus. Arrivati a 21 anni di attività, i fondatori Paula de la Fuente e Javier Zanetti organizzano una serata per rivivere, insieme a ospiti d’eccezione, le emozioni e le soddisfazioni di questi anni.

Il Charity Dinner “UN SORRISO PER PUPI – 21 ANNI INSIEME” si terrà nella Sala Executive dello Stadio San Siro, sarà un’occasione per incontrare chi nel corso degli anni ha sostenuto e sostiene i progetti della PUPI. "La serata sarà incentrata sul tema principale dei 21 anni, un compleanno pieno di orgoglio per il cammino percorso fino a oggi e che volge uno sguardo agli obiettivi futuri da raggiungere. La raccolta fondi sarà destinata al progetto Nuovi Spazi di Apprendimento a Buenos Aires (Argentina); con l’intenzione strategica di dare risposte alle nuove esigenze che emergono dalla società, nella Fondazione PUPI proponiamo la costruzione di un Centro di formazione di mestieri e professioni, convinti che offrire delle opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, costituisca un compito inevitabile sia per il sistema educativo che per l'universo della formazione e della qualificazione professionale", si legge in una nota.