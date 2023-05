Fondazione Pupi, il 13 maggio la decima edizione di ‘In un campo per un sorriso’

All'Accademia Internazionale Calcio scenderanno in campo 12 squadre per un torneo di calcio a 7 over 30

È giunto alla decima edizione il Trofeo Pupi. E sabato 13 maggio torna l'appuntamento sportivo della Fondazione Pupi, 'In campo per un sorriso - decimo trofeo Pupi'. Ai campi dell'Accademia Internazionale Calcio di via Cilea 51, a Milano, scenderanno in campo 12 squadre che saranno protagonista di un torneo di calcio a 7 over 30. Il torneo è dedicato alle aziende e ai singoli individui.

"La manifestazione sportiva organizzata dalla Fondazione P.U.P.I. Onlus di Paula de la Fuente e Javier Zanetti avrà come obiettivo il sostegno de “LO SPORT CI RENDE UGUALI”, uno dei progetti che la Fondazione P.U.P.I. Onlus svolge da più di 20 anni in un'area di Buenos Aires. Nello specifico, il progetto promuove l’attività sportiva come strumento per migliorare il comportamento e favorire l’integrazione", recita una nota della Fondazione.

Dalle qualificazioni ai quarti, semifinali e finali, le dodici squadre in gara si scontreranno in più partite in un’unica giornata; lo scopo finale sarà quello di decretare i vincitori del 10° Trofeo PUPI. Tante sono le squadre che hanno da subito aderito all’iniziativa, alcune riconfermandoci la loro fiducia di anni, tra queste scenderà in campo la squadra della Fondazione PUPI, capitanata da Javier Zanetti.