Rai Sport: “Ecco quando potrebbero arrivare i nazionali dell’Inter. Per Mancini…”

Roberto Mancini è in attesa di notizie da parte dell'Ats Milano e dell'Inter. Il ct sta pensando al centrocampo che più gli darebbe garanzie nella gara contro l'Irlanda del Nord

Giornata concitata ieri ad Appiano Gentile per i nazionali stranieri dell'Inter, che dopo l'ok dell'Ats di Milano hanno potuto raggiungere le rispettive Nazionali in ritiro. Ancora in stand by invece Barella, Bastoni e Sensi.