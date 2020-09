“Vidal giocava perché amico di Messi?”, la risposta di Rakitic non scioglie i dubbi sul cileno

Dopo il passaggio al Siviglia, Ivan Rakitic ha parlato del suo ultimo anno al Barcellona. Intervenuto a Radio Marca e El Partidazo, il centrocampista croato ha risposto alla domanda se Vidal giocasse titolare perché amico di Messi: “Non lo so. Ho sempre cercato di essere disponibile per l’allenatore e c’erano decisioni che non riuscivo a capire, ma dovevo farlo per il gruppo…” , ha risposto Rakitic.

Il croato ha anche fatto riferimento al suo rapporto con Messi. “Non posso dire che eravamo migliori amici, ma Leo mi ha sempre trattato bene. Non mi ha parlato della sua partenza. L’ho scoperto attraverso i media”, ha detto.