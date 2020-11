Ramos: “Era come una finale. Inter squadra solida e pericolosa. Handanovic mi ha detto…”

Mi ha detto che conoscevano bene la nostra giocata: il corner di Kroos, il mio colpo di testa. Nonostante questo, siamo riusciti a sorprenderli. Era come una finale, una questione di vita o di morte e abbiamo dato tutto.

Ci giocavamo la vita, ce l’abbiamo fatta e c’è andata bene, anche se abbiamo sbagliato troppe occasioni nel primo tempo. L’Inter è una squadra molto solida, pericolosa, con una filosofia di gioco ben definita. Per noi è un ottimo risultato, ci dà tre punti importanti che ci tengono in corsa in Champions“.

Al termine della gara contro l’Inter, Sergio Ramos ha commentato la vittoria del Real Madrid. Prima di essere intervistato, il difensore ha avuto un breve colloquio con Samir Handanovic : “