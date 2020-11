Al termine di Real Madrid-Inter, Samir Handanovic ha analizzato la gara ai microfoni dell’Uefa. C’è rammarico nelle dichiarazioni del capitano nerazzurro: “Abbiamo recuperato la partita, continuavamo a giocare. La percezione in campo è che si potesse anche vincere, purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni. Secondo me per quello che abbiamo fatto oggi, meritavamo qualcosa in più“.

(Uefa)