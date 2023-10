EDICOLA / CdS, Ranieri: “Io sono ancora qua”. Il caso Osi-Cicciobello, si infuria il Napoli

In prima pagina un'intervista al tecnico che si definisce romanista dentro e nemico degli alibi

In prima pagina il Corriere dello Sport apre con un'intervista a Claudio Ranieri che si appresta ad affrontare Mourinho domenica: "Io sono ancora qua. Se sono attuale? Risponde il campo. Ai braccetti, preferisco i punti. Sono romanista dentro e nemico degli alibi", le parole citate in anteprima.

Sull'Europa League, "Euro Belotti: poker Roma" e "La Fiorentina è infinita". Infine un Osi-cicciobello che diventa un caso perché è stata annunciato la messa in produzione e il Napoli si è arrabbiato: il pupazzo di cicciobello bomber somiglia tanto all'attaccante. "Il bambolotto non è autorizzato e il club pensa alla denuncia per violazione dei diritti di immagine".