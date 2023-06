Ranieri: “Non raggiungere la Serie A sarebbe stata sconfitta enorme. Tifo Roma ma…”

"Cagliari per me è stata un'isola che mi ha fatto esplodere e portato in giro per l'Europa. Non riuscire a portarlo in Serie A sarebbe stata una sconfitta enorme. Abbiamo un grande cuore, il nostro popolo, dovevamo fare il massimo e ce l'abbiamo fatta. Loro hanno avuto occasioni ma come si fa a non dare occasioni ad una squadra come il Bari. Per me abbiamo fatto molto bene. Pavoletti? Non gli ho detto niente, sa di essere un goleador. Tanti tifosi verranno in aeroporto, conosco il popolo sardo quanto vuole bene ai propri beniamini. Non ho mai capito perché tifare contro gli avversari e non per la propria squadra. Siamo andati noi in Serie A, sono stati grandissimi rivali"