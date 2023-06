Barbano (CdS): “L’Inter si è ampiamente riscattata. Sarebbe andata diversamente se…”

"La notte di Istanbul non è una disfatta, ma una onorevole conclusione di una stagione per l’Inter iniziata male, proseguita peggio, e poi nel finale ampiamente riscattata. Il modo in cui è giunta la sconfitta e la progressione del gioco che Inzaghi ha saputo mettere in mostra nelle Coppe sono un patrimonio di fiducia per il prossimo campionato".