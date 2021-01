Le rivali – Sampdoria, Ranieri: “Vogliamo fare una gara importante. Vedo l’Inter con…”

“Vogliamo fare una grande partita“. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita del Ferraris contro l’Inter, Claudio Ranieri è stato chiaro: la sua Sampdoria è pronta a dare tutto per fermare i nerazzurri. Ecco le sue parole:

“Tra me e Conte c’è sincerità e amicizia, la sua Inter la vedo con il suo carattere ma noi vogliamo fare una partita importante. Keita? Sta bene, devo decidere se giocare con una o due punte. Bereszynski ha recuperato ma non è al cento per cento. Giocherà ma non dall’inizio. Silva mi sta dando ottime garanzie, è tornato quello di un tempo“.